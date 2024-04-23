В Одинцово открылась новая кофейня «Здрасте»

Сеть уютных кофеен «Здрасте» анонсировала открытие своего нового заведения в городском округе Одинцово, на улице Маршала Бирюзова. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

«Здрасте» — это не просто кофейня, это место, где каждый посетитель может насладиться красивой и вкусной авторской кухней.

Гостям предлагается широкий ассортимент блюд и напитков, включая завтраки, смузи и боулы, полезные поке и супы, вафли, десерты, а также свежезаваренный кофе и множество фирменных напитков.

«Каждое новое открытое кафе — это точка притяжения, где можно не только вкусно поесть, но и пообщаться с друзьями, отметить значимые события. Безусловно, любое предприятие общественного питания — это и новые рабочие места для команды поваров, официантов, барменов и технического персонала. Кроме того, маленькие заведения все больше превращаются в такие постоянные места посещения, где люди встречаются, общаются, практически каждого своего гостя хозяева заведений знают в лицо, отсюда и особенная, доброжелательная атмосфера», — сообщил зампредседателя правительства, министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Ранее в Одинцово открылся гипермаркет «OBI» на улице Луговая, а также на Можайском шоссе открылся ресторан грузинской кухни «Хачапури тетушки Марико».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что правительство Подмосковья будет внимательно следить за развитием предпринимательства и поддержкой бизнеса в городских округах.

«Без ресурсов, без экономики вряд ли удастся осуществить какой-то прорыв, поэтому я прошу и дальше осуществлять эту работу, а мы будем за ней внимательно следить», — отметил глава Подмосковья.