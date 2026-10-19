В Одинцово наградили 14 работников дорожного хозяйства

Работники дорожного хозяйства получили благодарственные письма главы на торжественном мероприятии в Одинцово 16 октября. Награды вручили 14 сотрудникам, также отметили коллектив ОАО «Одинцовское ДРСУ», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Торжественное мероприятие в честь профессионального праздника работников дорожного хозяйства прошло в Одинцово в пятницу, 16 октября. Благодарственные письма главы получили 14 человек. Благодарность коллективу ОАО «Одинцовское ДРСУ» вручили директору предприятия Владимиру Алтухову.

«От вашего труда зависит, как люди доберутся на работу, вовремя ли придет школьный автобус, насколько быстро скорая помощь доедет до пациента. По дорогам доставляют продукты и лекарства, перевозят грузы для предприятий. Надежное и безопасное сообщение необходимо каждому городу и поселку нашего округа», — отметил Андрей Иванов.

Он подчеркнул вклад рабочих, водителей, машинистов, механиков, инженеров, сотрудников производственных отделов и бухгалтерии, а также инспекторов Госавтоинспекции. Иванов пожелал дорожникам и их близким благополучия, здоровья и успешного прохождения предстоящего сезона.

Одинцовское ДРСУ содержит и ремонтирует дороги летом и зимой, производит тротуарную плитку и бордюрный камень. На предприятии работают 90 сотрудников. Его техническая база насчитывает 97 единиц: комбинированные дорожные машины, тракторы, погрузчики, грейдеры, снегоплавильную установку, асфальтоукладчик и средства малой механизации.

К предстоящей зиме предприятие дополнительно закупило пять единиц техники — два самосвала и три комбинированные дорожные машины. Еще на двух комбинированных дорожных машинах заменили распределители.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что особенность обновления группировки снегоуборочной техники в этом году — усиление ее роторами.

«Каждый год мы целенаправленно ведем обновление дорожной техники, как тяжелой, так и легкой. В этом году, наверное, особенность заключается в том, вы знаете это прекрасно, что мы достаточно усилили группировку роторами», — сказал Воробьев.