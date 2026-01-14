В Одинцово 16 января пройдет бесплатная тренировка на катке для пожилых

В Одинцовском парке культуры спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной 16 января с 11:30 до 12:30 состоится бесплатная тренировка на катке для участников проекта «Активное долголетие», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Для катания можно использовать собственные коньки или бесплатно взять их в прокате. Организаторы отмечают, что оздоровительная тренировка на коньках способствует укреплению мышц ног и спины, улучшает координацию движений, равновесие и работу сердечно-сосудистой системы.

Ледовое поле площадью 1 500 квадратных метров подходит как для новичков, так и для опытных фигуристов. В парке создается дружеская атмосфера с музыкой, что помогает участникам получить заряд бодрости и зимнего настроения. Парк становится популярным местом отдыха для жителей и гостей округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что каждый год в Подмосковье открывается по 10-12 парков. Каждый парк делают содержательным.

«Это большие территории от 30 до 180 гектаров, и, конечно, преображается вся жизнь вокруг. Можно отдыхать, заниматься спортом», — сказал глава региона.