В Одинцове 1 сентября за парты сядут 6,5 тыс первоклассников

Готовность образовательных учреждений к новому учебному году обсудили на еженедельном совещании главы Одинцовского округа. 1 сентября за парты сядут 6,5 тыс первоклассников. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Первого сентября в Одинцовском округе откроются сразу 4 школы-новостройки: в Горках-2 на 550 мест, в заречье на 600 мест, в ЖК «Одинцово-1» на 1160 мест и в Немчиновке — на 550 мест. Еще две школы откроются 2 сентября после капитального ремонта. Это общеобразовательное отделение Школа № 2 МБОУ «Первой школы имени М. А. Пронина» и общеобразовательное отделение Большевяземская школа МБОУ Голицынской СОШ № 2», — рассказала начальник управления образования Ольга Ткачева.

Вместе с Госавтоинспекцией 23 августа была проведена проверка школьных автобусов. Все 80 транспортных средств исправны и готовы к работе. Учебниками по основным предметам обеспечены все школы.

По словам Ткачевой, осталось несколько незакрытых вакансий учителей биологии, информатики, математики и физики. Все они будут закрыты до конца августа. В первый учебный день, 2 сентября, все ученики 1-4 классов получат от губернатора Московской области традиционное мороженое.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более 30 школ после капремонта откроют в Подмосковье к 1 сентября. Необходимо также предложить механизмы внимательного набора в школы и оснащения.

«И больше 30 школ запускаем к 1 сентября. Еще будем запускать школы к 1 января. Поэтому все, что касается записи в школу, надеюсь, передали все ЦУ по особенно тем территориям, где большое количество мигрантов», — сказал губернатор.