В Одинцове завершилось благоустройство четырех дворовых территорий

В Одинцовском округе завершены мероприятия по комплексному благоустройству еще четырех дворовых территорий. Две из них расположены в Одинцово. Первая — у дома № 51 по улице Вокзальной, вторая — рядом с домами № 3, 5, 7 корп.1 и 7 корп.2 по улице Маршала Жукова. Также комплексное благоустройство проведено во дворах домов № 26-31 в поселке Новый городок территориального управления Никольское и у домов № 4, 5, 6 в микрорайоне Супонево в Звенигороде, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«В 2025 году в Одинцовском округе запланированы мероприятия по комплексному благоустройству двадцати дворовых территорий. На сегодняшний день работы завершены на 16-и дворах, в которых полностью заменено асфальтовое покрытие проездов и тротуаров, бордюрные камни, а также обустроены новые парковки и пешеходные дорожки, выполнено озеленение», — уточнил начальник Управления благоустройства администрации муниципалитета Вячеслав Асриян.

Комплексное благоустройство территорий продолжается. До конца октября в Одинцовском округе планируется завершить работы еще в четырех дворах.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.