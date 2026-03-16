В Одинцове студенты МГИМО провели викторину по защите прав

Мероприятие приурочили ко Всемирному дню защиты прав потребителей. В викторине приняли участие студенты специальностей «Юриспруденция», «Банковское дело» и «Операционная деятельность в логистике». Интеллектуальная борьба прошла в три тура: участники отвечали на вопросы об истории защиты прав потребителей, определяли ключевые даты и события, а в финале соревновались капитаны команд.

Модератором выступила научный руководитель юридического клуба, преподаватель правовых дисциплин. Викторину подготовили студентки клуба Ксения Дубовая, Екатерина Шунаева и Елизавета Маковецкая.

По итогам состязания первое место заняла команда «Банкиры» группы БД 3.2, набравшая 12 баллов. Второе место получила команда «Единая Россия» группы Ю 1.1 с результатом 11 баллов, третье — команда группы Л 2.1, заработавшая 10 баллов. Организаторы отметили, что викторина помогла студентам углубить знания законодательства и принципов защиты прав потребителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил председателя правления Сбера Германа Грефа, ректора МГИМО Анатолия Торкунова и ректора МФТИ Дмитрия Ливанова за поддержку и развитие образования в России и Подмосковье.

«Мы пригласили наших партнеров уважаемых, признанных, думающих. Герман Оскарович (Греф — ред.), спасибо вам, <…> вы человек смелый, я позволю себе такое определение, потому что вы предлагаете и в профессиональном образовании, и в государственном управлении искать новое и полезное, чтобы быть эффективным и конкурентоспособным. С нами сегодня Анатолий Васильевич Торкунов. Я хочу поблагодарить вас, Анатолий Васильевич, потому что <…> годы идут, а планка вашего учебного заведения находится на достойном уровне», — сказал Андрей Воробьев.