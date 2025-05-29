В Одинцове сотрудницы полиции провели профилактические беседы со школьниками

Сотрудницы УМВД России по Одинцовскому городскому округу провели профилактические беседы с учащимися городских школ. Инспекторы отдела по делам несовершеннолетних УМВД рассказали ребятам о возрасте, в котором подросток привлекается к уголовной или административной ответственности, предусмотренной действующим законодательством РФ. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Полицейские со школьниками обсудили понятие «вандализм», а также — какое наказание предусмотрено законом за осквернение зданий, памятников или иных сооружений, порчу имущества в общественном транспорте и в общественных местах.

Инспекторы рекомендовали ребятам быть бдительными при общении в социальных сетях и предупредили о способах и механизмах вовлечения в противозаконную деятельность через интернет.

Подобные встречи с подростками одинцовские полицейские проводят регулярно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.