В Одинцове сотрудники Госавтоинспекции поздравили педагогов с Днем учителя

Сотрудники Одинцовской Госавтоинспекции 2 октября, в пятницу, поздравили педагогов с наступающим Днем учителя и вручили тематические подарки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Автоинспекторы поблагодарили учителей за их труд и совместную работу по воспитанию подрастающего поколения. Особую благодарность они выразили руководителю отряда юных инспекторов дорожного движения.

Во время встречи сотрудники полиции напомнили о необходимости соблюдать правила дорожного движения, об административной и уголовной ответственности за их нарушение, а также о важности использования световозвращающих элементов на одежде.

Педагоги получили тематические подарки. В фонд школьной библиотеки автоинспекторы передали новую книгу «Вова и ПДД».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что обеспечение безопасности школьников на протяжении всего учебного года — всегда под вниманием.

«У нас 1 млн 87 тыс. ребят пошли в школу. Обеспечение безопасности и в первый день учебы, и на протяжении всего учебного года всегда остается под нашим вниманием. Мы понимаем, насколько важна слаженность действий», — заявил Воробьев.