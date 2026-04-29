В Одинцове школьники обсудили командную работу в ходе «Разговоров о важном»

Занятие из цикла «Разговоры о важном» на тему командной работы прошло в Одинцовском техникуме. Студенты обсудили принципы эффективного взаимодействия и значение ответственности в коллективе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ГБПОУ МО «Одинцовский техникум» состоялось занятие «Что значит работать в команде? Сила команды». Студенты разобрали ключевые смыслы командной работы и познакомились с принципами эффективного взаимодействия в коллективе.

Участники обсудили, как навыки сотрудничества помогают в учебе и повседневной жизни, а также получили практические рекомендации по формированию ответственной гражданской позиции. Организаторы отметили, что подобные встречи способствуют воспитанию уважения к коллективному труду, взаимопомощи и ответственности.

Ранее студенты техникума присоединились к Всероссийской молодежной акции «Наши семейные книги памяти». Участники рассказывали о родственниках, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны.

Мероприятие прошло в рамках реализации Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей и празднования Года единства народов России.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.