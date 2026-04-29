РУВИКИ поучаствовала в Российском интернет-форуме РИФ-2026

На площадке форума РУВИКИ организовала фирменную зону с интерактивным ИТ-квизом. Желающие могли оценить собственный уровень знаний, выиграть подарки и ближе узнать о функционале энциклопедии.

Содержание деловой программы РИФ-2026 касалось вопросов технологического прогресса, перемен на рынке труда и интеграции искусственного интеллекта. Команда РУВИКИ поучаствовала в ряде сессий, посвященных указанной повестке.

27 апреля сотрудники РУВИКИ выступили на конференции под названием «Технологический ландшафт 2026–2030: от ИТ-инфраструктуры к экономике агентов». Спикеры обсудили эволюцию ИИ, возможные сценарии его использования, а также проблему доверия к технологиям. Для РУВИКИ эти аспекты имеют прямое отношение к внедрению нейропоиска и инструментов, которые облегчают работу с энциклопедическим контентом и открывают доступ к верифицированной информации.

«ИИ не заменит вас — вас заменит человек, который умеет им пользоваться. Проекты, использующие мощности ИИ, будут выигрывать рыночную конкуренцию. При этом крайне важно осуществлять контроль над работой агентов для обеспечения корректности процессов и достоверности информации», — отметил советник заместителя генерального директора по развитию продуктов и информационных технологий РУВИКИ Сергей Стольников.

28 апреля делегация РУВИКИ подключилась к дискуссии «Учиться или генерировать: в поисках баланса», которая была посвящена воздействию искусственного интеллекта на сферу образования. Участники искали баланс между применением ИИ и формированием критического мышления, говорили о правдивости генерируемого контента, об опасности утечки данных и о потребности в регулировании использования ИИ в учебном процессе.

«Достоверность — это главная ценность, заложенная в основу РУВИКИ: в проекте объединяются современные технологии с классической академической экспертизой. Будущее отраслевых стандартов за гибридной моделью верификации данных, в которой ИИ будет выступать как агрегатор информации, а финальным фильтром станут профильные ученые и ведущие эксперты. Проекты, базирующиеся только на человеческом труде, будут проигрывать в скорости, а проекты исключительно на базе ИИ терять в достоверности», — подчеркнула заместитель генерального директора РУВИКИ Елена Литовченко.

Кроме того, в программе форума прошла сессия «Новая реальность профессий: естественный или искусственный интеллект?». Участники обсудили, как ИИ меняет рынок труда.

Со слов Елены Литовченко, уже сегодня существуют смешанные коллективы, где бок о бок работают люди и ИИ-агенты.

«В РУВИКИ наблюдаем такую команду в действии. Рутинные процессы в редакции отданы ИИ-агентам. Они могут на основе новостей информационных агентств актуализировать огромный объем данных, расширять существующие материалы и затем проводить валидацию, используя достоверные источники, создавать заготовки для материалов. При этом финальный контроль остается за человеком и экспертами», — пояснила Литовченко.

РИФ-2026 собрал представителей бизнеса, государства и ИТ-сообщества. В ходе форума участники затронули темы регулирования индустрии, поддержки ИТ-сектора, развития цифровых технологий и их воздействия на общество.

РУВИКИ — это современная российская интернет-энциклопедия. Проект соединяет автоматизацию и искусственный интеллект с экспертной проверкой данных, опираясь на партнерство с ведущими научными и культурными учреждениями страны. Подобный подход дает уникальное сочетание быстроты и достоверности: пользователи получают оперативный нейроответ, который строится на базе выверенных энциклопедических материалов. РУВИКИ дает людям сведения по максимально широкому спектру тем и помогает распространять знания.