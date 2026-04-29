Мошенники придумали новую схему с вредоносными файлами, нацеленную на владельцев Android-устройств, рассказал руководитель службы информационной безопасности ГК InfoWatch Роман Алабин. Киберэксперт предупредил, что злоумышленники рассылают в мессенджерах файлы, маскируясь под соседей, сообщает kp.ru .

По словам Алабина, в рамках новой схемы хакеры сообщают жертвам об «ошибочно полученном письме» — якобы штрафе или документе — и предлагают переслать «фото». Вместо изображения жертва получает файл, который устанавливает вредоносную программу.

«Операционная система Android разрешает установку приложений из неизвестных источников, а не только из официального магазина приложений. То есть пользователь может скачать приложение откуда угодно — из мессенджера, с любого сайта в сети — и поставить его на смартфон», — напомнил специалист.

По словам Алабина, расширенные возможности делают использование смартфона удобнее, но требуют повышенного внимания к безопасности. Принцип «больше прав — больше ответственности» особенно актуален для таких устройств.

