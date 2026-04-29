Глава Электростали проверил состояние территорий округа

Глава городского округа Электросталь Филипп Ефанов накануне провел плановый объезд территорий и проверил содержание проблемных участков после обращений жителей. Особое внимание уделили подтоплениям, состоянию ливневой канализации и устранению последствий непогоды, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В результате резких перепадов температур и активного таяния снега в округе образовались локальные подтопления. Филипп Ефанов поручил профильным службам оперативно проверить состояние ливневых канализаций и обеспечить беспрепятственный отвод воды. Особый контроль установлен на участках со сложным рельефом, где при необходимости задействуют насосы для принудительной откачки воды.

Непогода, мокрый снег и сильный ветер привели к падению 133 деревьев. Сотрудники МБУ «Благоустройство» устраняют последствия, расчищают проходы и проезды.

Специалисты «Мособлводоканала» продолжают промывку сетей по адресам, откуда поступили обращения жителей. Глава округа также поручил ресурсоснабжающим организациям усилить контроль за состоянием люков колодцев, чтобы своевременно выявлять просадки и повреждения крышек и предотвращать аварийные ситуации на дорогах.

Во время объезда Филипп Ефанов посетил Аллею Героев, где ведутся работы по устранению ранее выявленных замечаний.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье уже начали готовиться к паводкам. Из-за рекордного количества снега власти видят угрозу подтоплений.

«У нас традиционно есть уязвимые территории. Это прежде всего Луховицы, но и не только. Поэтому просьба уделить внимание и руслам рек, их проходимости, и тем микрорайонам в наших городах, которые находятся в низине», — сказал Воробьев.