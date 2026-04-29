Офис Сбербанка открыли после ремонта в мкр Климовск Подольска

Обновленный офис Сбербанка начал работу 28 апреля на улице Первомайской, 3 в микрорайоне Климовск Подольска. В церемонии открытия принял участие первый заместитель главы городского округа Владимир Кравцов. Банк уже принимает клиентов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В офисе обслуживания физических лиц доступен широкий спектр услуг. Клиентам выдают дебетовые и детские карты с индивидуальным дизайном, проводят транзакционные операции и переводы, а также консультируют по банковским продуктам.

После ремонта пространство стало более современным. В отделении установили банкоматы с биометрией и функцией выдачи наличных без карты, оборудовали детскую зону. Формат ориентирован на семейных клиентов и массовый сегмент — цифровые сервисы сочетаются с личным консультированием.

Офис работает по будням с 09:00 до 18:00, суббота и воскресенье — выходные. Зона банкоматов открыта ежедневно с 06:00 до 23:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что биометрия потихоньку проникает в жизнь людей, она обеспечивает удобство.

«Когда человеку удобно и комфортно, внедрение будет идти быстрее: телефон ли это, биометрический ли замок это дверной, банковские чаты, еще какие-то сервисы», — сказал Воробьев.