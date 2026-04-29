Более 110 тыс жителей Подмосковья проголосовали за объекты благоустройства

Свыше 110 тыс. человек приняли участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства в Московской области за первую неделю после старта — 21 апреля. На выбор представлена 281 территория в 56 округах региона, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Жители региона выбирают общественные пространства, которые необходимо обновить в первую очередь. В перечень входят детские площадки, скейт-парки, центральные площади и другие территории.

«Голосование проводится уже в шестой раз, и в этом году на выбор представлена 281 территория из 56 городских и муниципальных округов Подмосковья. В прошлом году за объекты проголосовало 777 тысяч жителей региона. Каждый год мы наблюдаем большую активность наших жителей: на сегодняшний день, за первую неделю голосования, уже более 110 тысяч человек выбрали территорию для преображения», — сказал зампред правительства Московской области — министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Принять участие могут жители старше 14 лет. Для этого нужно выбрать Московскую область на онлайн-платформе и отметить желаемый объект. Помощь оказывают волонтеры, которые работают в общественных местах и на городских мероприятиях.

«Сегодня наши волонтеры — главные помощники жителей на Всероссийском голосовании за объекты благоустройства. Это обученные и неравнодушные ребята, которые просто и понятно объясняют, как проголосовать за новое общественное пространство», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Голосование проходит по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.