В Одинцове провели профориентационные встречи для школьников с инвалидностью

Специалисты «Одинцовского техникума» 2 октября провели профориентационные встречи, в том числе выездные, для учеников 6–11-х классов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В пятницу, 2 октября, специалисты ГБПОУ МО «Одинцовский техникум» встретились с потенциальными абитуриентами в рамках Единого дня открытых дверей «Время возможностей». Мероприятия, в том числе выездные, организовали для учащихся 6–11-х классов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

Школьники прошли профессиональное тестирование, призванное помочь им с выбором будущей профессии. Для участников также провели экскурсии по мастерским и лабораториям техникума.

На мастер-классах ребята попробовали свои силы в различных направлениях и получили практические навыки. Школьники узнали о специализированном оборудовании, адаптированных образовательных программах и индивидуальном подходе к студентам с особыми потребностями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главной задачей уникального центра постинтернатного сопровождения слепоглухих граждан в Сергиевом Посаде является обучение воспитанников рабочим профессиям, чтобы люди «не потерялись в жизни».

«Они смогут стать программистами, художниками по дереву, швеями, поварами, кухонными рабочими, плотниками, мастерами по обработке цифровой информации, изготовителями свечей, мыла, художественных изделий из керамики. Для этого организовали 10 мастерских для профобучения, заключили договоры на практику на производствах Сергиева Посада и у партнеров центра — Сбер, Билайн, «Исток-Аудио», — заявил Воробьев.