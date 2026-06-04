В Одинцове провели акцию «Безопасные каникулы» для школьников

Сотрудники Одинцовской Госавтоинспекции 3 июня организовали для детей пришкольного лагеря в Центре эстетического воспитания интеллектуальную игру по правилам дорожного движения. К акции присоединились окружные депутаты и представители общественной организации «Союз БДД», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники разделились на команды и проверили знания правил дорожного движения в формате квиз-игры. Детям предложили ребусы, задания на знание дорожных знаков и задачи, моделирующие реальные дорожные ситуации. Для успешного прохождения испытаний требовались логика, внимательность и умение работать в команде.

По итогам мероприятия автоинспекторы отметили старания школьников и вручили командам почетные грамоты и световозвращающие ленты. Такие элементы помогают детям быть заметнее на дороге в темное время суток.

В Госавтоинспекции подчеркнули, что подобные познавательные акции проводятся регулярно, особенно в период каникул, чтобы напомнить юным участникам дорожного движения о правилах безопасности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что обеспечение безопасности школьников на протяжении всего учебного года — всегда под вниманием.

«У нас 1 млн 87 тыс. ребят пошли в школу. Обеспечение безопасности и в первый день учебы, и на протяжении всего учебного года всегда остается под нашим вниманием. Мы понимаем, насколько важна слаженность действий», — заявил Воробьев.