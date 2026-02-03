В Одинцове прошло занятие ко Дню науки

В Одинцовской гимназии № 14 прошло занятие в рамках федерального проекта «Разговоры о важном» ко Дню науки — на тему «Есть ли у знания границы». Обэтом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Преподаватели поговорили с ребятами о том, как рождаются знания, почему наука развивается через вопросы и сомнения и зачем человеку постоянно расширять границы понимания мира — от простых наблюдений до сложных открытий. Участники занятия особо отметили, что наука — это процесс поиска, в котором важно уметь думать, проверять и делать выводы.

Также 2 февраля отмечается важная дата в истории России — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. В честь этого памятного дня юнармейцы и активисты Движения Первых провели для ребят из начальной школы Одинцовской гимназии № 14 познавательную встречу. Юные гимназисты познакомились с историческими экспонатами, узнали о героических событиях Сталинградской битвы, а также о символе мужества и стойкости — Доме Павлова.

