В Одинцове прошел Всероссийский день бесплатной юридической помощи

В Одинцовском судебном районе Московской области прошел Всероссийский день бесплатной юридической помощи «Адвокаты — гражданам». В мероприятии приняли участие 12 адвокатов Адвокатской палаты Московской области, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках мероприятия была оказана квалифицированная юридическая помощь 25 жителям Одинцовского городского округа.

Консультации были посвящены вопросам гражданско-правовых отношений, а также вопросам, волнующим участников специальной военной операции и членов их семей.

В рамках Всероссийских дней бесплатной юридической помощи, проводимых по инициативе ФПА РФ, адвокаты России ежегодно ко Дню российской адвокатуры бесплатно оказывают квалифицированную юридическую помощь на безвозмездной основе.

Мероприятие проводится на основании решения совета Федеральной палаты адвокатов РФ от 4 декабря 2017 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.