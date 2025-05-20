В Одинцове прошел муниципальный этап семейного фестиваля сбережений и инвестиций

Одинцовский городской округ стал первым муниципалитетом в Подмосковье, где прошел муниципальный этап II Всероссийского семейного фестиваля сбережений и инвестиций. Он проводится по инициативе министерства финансов Российской Федерации Финансовым университетом при правительстве Российской Федерации. Мероприятие прошло в Одинцове 16 мая, участие в нем приняли 25 семей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Выполняя интерактивные задания, семьи-участники смогли проверить свое знание финансовой грамотности и восполнить имеющиеся пробелы. Участники сформировали навыки противостояния мошенникам в финансовой сфере, расширили представление о возможностях страхования сбережений, а также в реальном времени смоделировали свои денежные потоки при использовании инструмента программы долгосрочных сбережений.

Все участники получили памятные знаки, лучшие — дипломы за 1, 2 и 3 места.

Победители муниципального этапа были признаны самой финансово грамотной семьей муниципалитета и автоматически стали участниками регионального этапа фестиваля, который пройдет одновременно во всех регионах-участниках 21 июня 2025 года. В Московской области региональный этап будет проходить в Звенигороде. Организаторы предусмотрели не только конкурсную, но и экскурсионную программу, которая полностью посвящена этому старинному городу.

Победители регионального этапа в сентябре 2025 года отправятся в Москву на федеральный этап Фестиваля, где определится самая финансово грамотная семья России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.