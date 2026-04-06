В Одинцове прошел день открытых дверей факультета МГИМО

День открытых дверей факультета финансовой экономики МГИМО состоялся 4 апреля в Одинцовском кампусе в Подмосковье. Абитуриентам рассказали о программах обучения, стажировках и возможностях поступления, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встречу открыл проректор по развитию МГИМО Артем Мальгин. Он отметил, что факультет активно развивается на всех площадках университета и формирует современные образовательные траектории, отвечающие вызовам новой экономики.

Гостям представили программы бакалавриата и магистратуры, рассказали о стажировках, карьерных перспективах и компаниях-партнерах. Отдельное внимание уделили возможностям поступления через олимпиады и конкурсы МГИМО, а также построению образовательного пути в сфере финансов, технологий и креативных индустрий.

В завершение мероприятия абитуриенты и их родители задали вопросы о правилах приема и обучении и получили подробные разъяснения.

