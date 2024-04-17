В Одинцове открыли обновленный офис банка

Обновленный офис открылся по адресу: Можайское шоссе, д. 112а. Пространство отделения стало более открытым и удобным для посетителей: большинство услуг можно получить в любой удобной локации. Появились игровая зона для детей и кофе-пойнт. В офисе можно получить как классические финансовые продукты и услуги, так и нефинансовые сервисы, а также продукты компаний-партнеров Сбера.

«Уже несколько лет Сбер трансформирует свою филиальную сеть, создавая максимально комфортные условия и высокий уровень сервиса для наших клиентов. Сегодня обновленный офис Сбера представляет собой инновационное пространство, где каждый клиент сможет комфортно общаться с нашими универсальными менеджерами, разобраться в разнообразии наших предложений и воспользоваться современными сервисами и технологиями», — сказал Олег Михеев, управляющий Западным отделением Среднерусского банка Сбербанка.

Клиентам доступен широкий спектр нефинансовых сервисов: здесь можно установить или обновить мобильное приложение СберБанк Онлайн на смартфоне, сделать копии и распечатать документы, получить справку для предоставления в госорганы, оформить сим-карты, получить консультацию по оформлению налогового вычета, воспользоваться сервисами безопасной купли-продажи автомобиля или поиска / выкупа автомобиля «под ключ», подключить сервисы для самозанятых, проконсультироваться по вопросам ЖКХ и многое.

«Для нас важно, чтобы финансовые услуги для жителей Одинцовского округа были доступны, чтобы люди могли получать их в комфортных условиях и рядом с домом. Уверен, что открытие обновленного офиса на Можайском шоссе это отличная новость для всех горожан», — отметил Андрей Иванов, глава Одинцовского городского округа Московской области.