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В Одинцове осужден мошенник, пытавшийся похитить у пенсионеров более 2 млн руб

Одинцовский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 22-летнего Андрея Солопова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное группой лиц, в особо крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В суде установлено, что в октябре 2024 года Солопов совместно с соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, неоднократно звонили супружеской паре пенсионеров, представляясь сотрудниками ФСБ, Росфинмониторинга, Роскомнадзора, электросетей, убеждали снять с банковских счетов денежные средства и с целью их сохранности передать курьеру.

Однако бдительные пожилые люди обратились с заявлением в правоохранительные органы.

В рамках оперативно-разыскного мероприятия пенсионеры передали копии денежных банкнот в размере более 2,3 млн рублей Солопову, который выступая в роли курьера назвал кодовое слово «Победа».

После злоумышленник был задержан на месте преступления сотрудниками полиции.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя Одинцовской городской прокуратуры приговорил виновного к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.

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