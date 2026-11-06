В Одинцове обсудили целевое обучение и практику студентов техникума

Студенты «Одинцовского техникума» и их родители 5 ноября встретились с представителями ООО «Гиперглобус», чтобы обсудить целевое обучение и практику в гипермаркете, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встреча прошла в четверг, 5 ноября. В ней участвовали студенты ГБПОУ МО «Одинцовский техникум», которые обучаются в кластере «Туризм и сфера услуг» федеральной программы «Профессионалитет», их родители и представители ООО «Гиперглобус».

Участники обсудили целевое обучение, прохождение учебной и производственной практики на территории гипермаркета. Отдельное внимание уделили официальному трудоустройству, условиям труда, системе наставничества и безопасности молодых специалистов.

Гостям представили историю сети гипермаркетов и рассказали о ее работе и условиях практики. Во время экскурсии в цеха собственного производства родители познакомились с руководителями отделов «Глобуса» и подробнее узнали об условиях работы. После экскурсии участники собрались за круглым столом и задали интересующие их вопросы.

Создавать условия для развития и самореализации молодых людей по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Он также поддерживает юные таланты и помогает школьникам с выбором будущей специальности по программе «Профессионалитет». Работают центры дополнительного образования, школьные лаборатории, технопарки и другие современные познавательные пространства. Студенты колледжей обучаются на современном оборудовании под руководством наставников и сразу получают практический опыт в востребованных специальностях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил председателя правления Сбера Германа Грефа, ректора МГИМО Анатолия Торкунова и ректора МФТИ Дмитрия Ливанова за поддержку и развитие образования в России и Подмосковье.

«Мы пригласили наших партнеров уважаемых, признанных, думающих. Герман Оскарович (Греф — ред.), спасибо вам, <…> вы человек смелый, я позволю себе такое определение, потому что вы предлагаете и в профессиональном образовании, и в государственном управлении искать новое и полезное, чтобы быть эффективным и конкурентоспособным. С нами сегодня Анатолий Васильевич Торкунов. Я хочу поблагодарить вас, Анатолий Васильевич, потому что <…> годы идут, а планка вашего учебного заведения находится на достойном уровне», — сказал Андрей Воробьев.