В Одинцове наградили 19 волонтеров

Участники добровольческого движения получили благодарственные письма на церемонии в администрации Одинцовского округа 29 октября, в День добровольца Московской области, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Награды получили 19 человек. Участникам движения «Волонтеры Подмосковья» вручили благодарственные письма министерства информации и молодежной политики Московской области. Представителей организаций «Серебряные волонтеры Одинцово», «Zа-Мир» и ассоциации ветеранов специальной военной операции отметили благодарственными письмами главы округа.

Глава муниципалитета Андрей Иванов отметил, что волонтерское движение округа объединяет почти 6 тыс. человек разных поколений. Добровольцы помогают пожилым людям и семьям в трудной ситуации, участвуют в экологических акциях, заботятся о памятных местах, помогают проводить спортивные, культурные и патриотические мероприятия, вовлекают молодежь в общественную деятельность.

«У каждого свой жизненный опыт, но всех объединяют неравнодушие и готовность прийти на помощь», — подчеркнул Андрей Иванов.

В округе действует региональный ресурсный центр поддержки волонтерства. Он организует сбор и отправку гуманитарной помощи, поддержку участников спецоперации и их семей, пожилых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья, экологические проекты, адресную помощь и общественные акции.

Пункт сбора помощи беженцам и участникам СВО работает с февраля 2022 года. В рамках акции «Доброе дело» собрали и доставили более 2300 тонн грузов участникам спецоперации и более 650 тонн — мирным жителям. Гуманитарную и иную помощь получили более 5200 переселенцев, прибывших в округ.

Развивать добровольческие инициативы по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Начать путь в волонтерстве легко: достаточно зарегистрироваться на платформе Добро.РФ и выбрать направление по душе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил «Волонтеров Подмосковья» с первым юбилеем. Он сослался на слова президента России о том, что волонтеры — это опора страны, люди, вдохновляющие своим примером. 5 лет назад движение «Волонтеры Подмосковья» объединило общественные, добровольческие и молодежные организации. Только самых активных в их рядах — 56 тысяч человек. Волонтеры рядом в самые сложные моменты, заботятся о тех, кто нуждается в особой поддержке и внимании.

«На счету волонтерского движения Подмосковья почти 9 тысяч добрых дел. Это очень важная и своевременная помощь. Когда в 2022 году наши школьники предложили помочь жителям Донбасса, инициатива постепенно переросла в масштабный гуманитарный проект «Доброе дело». Сегодня он реализуется во многом благодаря команде волонтеров. За это время собрано и отправлено почти 8,5 тысяч тонн помощи. Ребята организуют сбор и сами отвозят грузы в новые регионы и на передовую. Мы со своей стороны стараемся поддерживать все добрые инициативы и проекты, отмечать самых активных и вовлеченных в жизнь нашего Подмосковья», — рассказал Воробьев.