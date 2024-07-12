В Одинцове и Кашире пресечены попытки незаконного размещения отходов

Инспекторы эконадзора Минэкологии Подмосковья в ходе проведения контрольных мероприятий пресекли две попытки размещения жидких отходов в городских округах Одинцовский и Кашира. В обоих случаях на место были вызваны сотрудники полиции. Об этом сообщает пресс-служба эко-ведомства.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов отметил, что в Одинцове произошла попытка слива жидких коммунальных отходов через незаконную врезку в канализационный коллектор.

«А в Кашире нарушители пытались разместить иловый осадок с очистных сооружений вблизи СНТ «Малеево» вместо того, чтобы отправить их на утилизацию. Сотрудниками полиции задержаны три автомобиля, нарушители будут привлечены к административной ответственности», — уточнил министр.

Ранее сообщалось, что признаки незаконных врезок в коллектор были выявлены в Серпухове, что могло спровоцировать риск загрязнения реки Кюльки; по данному факту администрации округа объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.