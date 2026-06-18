В Одинцове и Истре выдали 452 разрешения на сделки с имуществом детей

С начала 2026 года органы опеки в Одинцовском округе и Истре выдали 452 разрешения на отчуждение имущества несовершеннолетних. В 2025 году таких разрешений было 1033. Порядок предоставления услуги утвержден распоряжением от 8 мая 2026 года, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

В Подмосковье действует административный регламент предоставления государственной услуги по выдаче предварительного разрешения органа опеки и попечительства на сделки, затрагивающие имущественные права несовершеннолетних. Документ утвержден распоряжением министерства от 08.05.2026 № 20РВ-92.

Сделки с имуществом детей требуют строгого соблюдения закона. Согласно Федеральному закону «Об опеке и попечительстве», они должны совершаться исключительно в интересах ребенка. Необходимо учитывать возраст несовершеннолетнего, получать разрешение органов опеки и обеспечивать нотариальное удостоверение.

«В 2025 году в Одинцовском городском округе и м.о. Истра органами опеки выдано 1033 разрешения на отчуждение имущества несовершеннолетних, а в 2026 году — 452», — сообщила начальник социальной защиты населения Галина Дрижак.

Размер долей при использовании материнского капитала определяется по соглашению сторон. При этом доля ребенка в приобретаемом жилье не может быть менее 6 кв. м. Сделки с микродолями меньшей площади не регистрируются в Росреестре.

Органы опеки откажут в согласовании, если не планируется покупка жилья взамен продаваемого, новое помещение непригодно для проживания, передается в залог или его стоимость ниже оценки. Также сделку не одобрят при ухудшении жилищных условий ребенка или уменьшении его доли без равноценной компенсации. Родственникам запрещено заключать сделки с несовершеннолетним, кроме безвозмездной передачи имущества.

После завершения сделки законные представители обязаны представить отчет о выполнении условий разрешения, например выписку из ЕГРН о праве собственности ребенка. При нарушении требований орган опеки вправе обратиться в суд для признания сделки недействительной.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.