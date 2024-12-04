В Одинцове готовность строящейся школы в ЖК «Рублевский Квартал» составляет 57%

«Новую школу на 1100 в ЖК „Рублёвский Квартал“ возводит компания „Самолет“.Застройщик уверенно перешагнул через экватор — готовность объекта составляет уже 57%. Сейчас ведутся работы по монтажу инженерных систем, металлических конструкций, перекрытий актового и спортивного залов, а также оконных блоков на этажах. После закрытия теплового контура рабочие приступят к отделке. Благоустройство прилегающей территории выполнено на 48%. Завершается подготовка основания спортивного ядра, сделана беговая дорожка, скоро подрядчик приступит к строительству двух баскетбольных и одной волейбольной площадки. Подрядчик в графике, школа будет готова принять первых учеников уже в сентября 2025 года. После ввода в эксплуатацию здание будет передано муниципалитету», — сказал Иванов.

Как сообщалось ранее, четырехэтажная школа площадью свыше 13 тыс. кв. м вместит 44 класса по 25 детей — по 4 класса в каждой параллели. Ученики средней ступени и старших классов будут обучаться в универсальных и специализированных кабинетах. Для занятий младших классов предусмотрены отдельные кабинеты, а дети из групп продленного дня после основных уроков смогут разместиться в специальных помещениях с игровыми и спальными зонами. Для творческих занятий и уроков труда в школе оборудуют мастерские.

В здании предусмотрен двусветный открытый зал с амфитеатром на 400 посадочных мест, где будут проходить различные мероприятия.

В центральной части школы появятся двухуровневый информационно-библиотечный центр с многофункциональным зонированием и два спортзала.

Просторную столовую на 550 посадочных мест поделят на зоны для учеников младшей и основной школы. На прилегающей территории появятся стадион, спортивные площадки и зоны для активных игр.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.