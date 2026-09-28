В Одинцове благоустраивают лесопарк «Супонево»

В лесопарке «Супонево» работают три команды специалистов. Сейчас на территории ведется внутренняя отделка. Благоустройство планируют завершить до конца года.

В лесопарке обустроят лыжные и велосипедные трассы, пешеходные маршруты и центральную аллею. Установят освещение и камеры видеонаблюдения. Для посетителей предусмотрены парковка, обустроенный вход, уличная мебель, спортивная и детская игровые зоны, а также скейт-парк.

Проект реализуют в рамках губернаторской программы «Парки в лесу» и национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.