В Одинцове 31 марта представят магистратуру МГИМО по инновациям

Презентация магистерской программы «Экономика и управление инновациями» МГИМО пройдет 31 марта в Одинцовском кампусе в Подмосковье. Абитуриентам расскажут о содержании обучения, карьерных перспективах и правилах поступления, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встреча состоится в Одинцовском кампусе МГИМО на улице Новоспортивная. Начало в 15:40, аудитория №427. Гостям представят программу Международного института энергетической политики и управления инновациями, включая ключевые образовательные модули и направления подготовки в сфере инновационной экономики и цифрового развития.

Спикерами выступят научный руководитель института, президент Международной академии ТЭК, член-корреспондент Российской академии наук, профессор Виталий Салыгин и заместитель научного руководителя центра стратегических исследований в области инноваций и цифровой экономики, доцент кафедры управления инновациями Татьяна Яровова.

Участники смогут задать вопросы о поступлении, учебном процессе и возможностях трудоустройства после окончания магистратуры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил председателя правления Сбера Германа Грефа, ректора МГИМО Анатолия Торкунова и ректора МФТИ Дмитрия Ливанова за поддержку и развитие образования в России и Подмосковье.

«Мы пригласили наших партнеров уважаемых, признанных, думающих. Герман Оскарович (Греф — ред.), спасибо вам, <…> вы человек смелый, я позволю себе такое определение, потому что вы предлагаете и в профессиональном образовании, и в государственном управлении искать новое и полезное, чтобы быть эффективным и конкурентоспособным. С нами сегодня Анатолий Васильевич Торкунов. Я хочу поблагодарить вас, Анатолий Васильевич, потому что <…> годы идут, а планка вашего учебного заведения находится на достойном уровне», — сказал Андрей Воробьев.