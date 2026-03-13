В Одинцове 21 марта пройдет день открытых дверей МГИМО

День открытых дверей для абитуриентов и их родителей состоится 21 марта в Одинцовском филиале МГИМО МИД России. Гостей ждут консультации, презентации образовательных программ и экскурсии по зданию. Мероприятие пройдет по адресу: Одинцово, улица Новоспортивная, дом 3, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

День открытых дверей пройдет в субботу, 21 марта, в здании спортивно-оздоровительного комплекса. Начало мероприятия в 11:00. Для участников подготовили консультации по поступлению, профориентационное тестирование, фотозону и презентацию программы «МГИМО-Джуниор».

В 12:30 стартуют образовательные сессии по выбору. На сцене универсального спортивного зала расскажут о бакалавриате и магистратуре, включая вопросы приема и особенности языковой подготовки. В аудитории 229 представят программы колледжа и условия поступления. Отдельно пройдет презентация Горчаковского лицея МГИМО для школьников.

Для гостей организуют экскурсии по филиалу. Участие возможно по предварительной регистрации. При себе необходимо иметь оригинал паспорта, родителям и сопровождающим также нужно зарегистрироваться отдельно.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.