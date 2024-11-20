В Одессе суд приговорил актера Машкова к 10 годам тюрьмы и конфисковал квартиру

Суд в Одессе заочно приговорил к 10 годам лишения свободы народного артиста России, актера Владимира Машкова, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на офис украинского генпрокурора.

Машкова в Одессе судили за преступление, предусмотренное статьей о посягательстве на территориальную целостность Украины и пропаганды войны. Суд вынес ему заочный приговор о лишении свободы на 10 лет, а также конфисковал квартиру площадью 147 квадратных метров.

Уголовное дело в отношении Машкова расследовало управление Службы безопасности Украины по Винницкой области. Сторона обвинения утверждала, что актер «открыто поддерживает боевые действия на территории Украины, используя театральный и медийный ресурс».

Владимир Машков в феврале 2022 года поддержал признание Москвой независимости Донецкой и Луганской Народных Республик. В конце прошлого года он также стал сопредседателем избирательного штаба президента России Владимира Путина.