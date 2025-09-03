В общественной приемной Единой России в Шатуре глава провел личный прием граждан

Глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий сообщил жителям 21-го поселка о предстоящих ремонтных работах дороги, которая была ранее отремонтирована некачественно, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В прошлом году здесь укладывали щебень, однако качество работ оставляло желать лучшего. Подрядчик оказался недобросовестным, поэтому ведутся судебные разбирательства. Глава пообещал, что дорога будет отремонтирована заново до конца ноября текущего года.

Кроме того, было отмечено, что рассматриваются вопросы изменения назначения земельных участков, улучшения жилищных условий жителей района и программы по расселению домов, признанных аварийными.

Николай Прилуцкий напомнил гражданам, что проводит личные приемы населения два раза в месяц. Для записи на прием необходимо позвонить по указанному номеру телефона: 8(49645)3-85-35. Телефон доступен в рабочие дни с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 часов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что население Московской области увеличилось на 1,6 млн человек за последние 10 лет.

«Развитие во всех сферах должно соответствовать такому темпу роста населения. Это, конечно, требует современных, умных подходов, профессиональных исполнителей», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.