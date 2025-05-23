В образовательных учреждениях Подмосковья доступно свыше 26 тыс бюджетных мест

В новом учебном году в образовательных учреждениях Подмосковья будет доступно свыше 26 тысяч бюджетных мест, более 24,6 тыс. — в ссузах и порядка 1,5 тыс. — в вузах. Выбрать можно из большого количества специальностей — менеджмент, экономика, педагогика, дизайн, лесное дело. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Основной период проведения ГИА-11 — с 23 мая по 4 июля. Всего экзамены будут сдавать порядка 39,8 тысячи человек, из которых чуть больше 35,5 тысячи — выпускники текущего года. Подготовлено 278 пунктов проведения экзаменов, 256 из них — на базе школ. Все пункты оборудованы металлодетекторами, средствами подавления подвижной связи, системами видеонаблюдения в режиме онлайн. Для проведения экзаменов задействованы порядка 15,5 тысяч специалистов — все обучены на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, и имеют электронный сертификат обучения», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

При этом, как напомнил спикер регионального парламента, до 2024 года пересдать ЕГЭ можно было только по двум обязательным предметам — по русскому языку и математике. И при условии, что школьник не набрал минимальный балл для получения аттестата. Теперь и в этом направлении произошли изменения.

«В прошлом году в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил дать возможность учащимся пересдать один из предметов по желанию. И теперь школьники имеют право повторно написать экзамен по одному из предметов на свой выбор. Но при этом, не забывая, что прежние результаты аннулируются. В любом случае для ребят это возможность собраться и улучшить результаты», — подчеркнул парламентарий.

Брынцалов поздравил выпускников с окончанием учебы в школе и пожелал удачи на экзаменах. По его словам, дальше молодым людям предстоит главный шаг в жизни — поступление в среднее профессиональное или высшее учебное заведение.

«Учреждения среднего профессионального образования предлагают большое количество рабочих специальностей — слесари-наладчики, электромонтеры, мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства. Более того, многие колледжи имеют соглашения с предприятиями в рамках проекта «Профессионалитет» — и у молодых людей параллельно с учебой есть возможность пройти практику и сразу позаботиться о рабочем месте по окончании учебы», — сказал председатель Мособлдумы.

Брынцалов отметил, что для детей некоторых категорий граждан, в том числе участников СВО, предусмотрены особые условия поступления. Для них предоставляется квота в размере не менее 10% от общего объема бюджетных мест.

«Наши выпускники — надежда и будущее Подмосковья и России. Желаю ребятам верить в свои силы, и тогда все обязательно получится. В добрый путь!» — сказал спикер Мособлдумы в завершении.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — сказал Воробьев.