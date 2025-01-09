В образовательных организациях Подмосковья провели рождественские забавы

7 января по всей России отмечали православное Рождество. В рамках празднования в Московской области советники директоров по воспитанию вместе с педагогами образовательных организаций региона провели тематические мероприятия, которые позволили детям погрузиться в атмосферу традиционных рождественских забав, сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.

В праздничных мероприятиях приняли участие более 63 тысяч обучающихся. Программа была насыщенной и разнообразной: на мероприятиях водили хороводы вокруг елки, проводили мастер-классы по изготовлению рождественских украшений, конкурсы на лучшее оформление, а также дарили сладкие угощения всем гостям.

«Этот праздник подарил детям много радости и тепла. Мы рады видеть, как ребята увлеченно участвуют в мероприятиях и получают удовольствие от каждого момента», — заявили в пресс-службе ведомства.

Как отметили в Областном центре развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи Подмосковья, праздник прошел в атмосфере радости, тепла и волшебства. Каждый участник получил не только яркие впечатления, но и подарки, что сделало этот день по-настоящему запоминающимся.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.