В Оболенске на заводе «ГЕРОФАРМ» впервые внедрили AR-обучение

На заводе «ГЕРОФАРМ» в Оболенске с декабря 2025 года стартовало обучение с очками дополненной реальности (AR). В отличие от полностью виртуальной реальности (VR) в AR реальное производственное пространство дополняется цифровыми подсказками, сообщила пресс-служба предприятия.

Обучение проходит на рабочем месте. Сотрудник надевает AR-очки с динамиками и камерами, а система пошагово подсказывает, какие узлы оборудования нужно открыть, каким инструментом воспользоваться и в какой последовательности выполнять операции. При этом производственная линия не останавливается.

Сейчас применяется два обучающих сценария:

Отработка алгоритма замены узлов картонажной машины и соблюдение последовательности действий электромехаников-наладчиков.

Обнаружение признаков задымления, включение системы оповещения, «применение» виртуального огнетушителя и выбор кратчайшего пути для эвакуации при возгорании.

AR-обучение стало дополнением существующих обязательных программ подготовки.

Фото - © ООО "ГЕРОФАРМ" Фото - © ООО "ГЕРОФАРМ" Фото - © ООО "ГЕРОФАРМ"

Реклама. ООО «ГЕРОФАРМ»