В Оболенске на заводе «ГЕРОФАРМ» впервые внедрили AR-обучение
На заводе «ГЕРОФАРМ» в Оболенске с декабря 2025 года стартовало обучение с очками дополненной реальности (AR). В отличие от полностью виртуальной реальности (VR) в AR реальное производственное пространство дополняется цифровыми подсказками, сообщила пресс-служба предприятия.
Обучение проходит на рабочем месте. Сотрудник надевает AR-очки с динамиками и камерами, а система пошагово подсказывает, какие узлы оборудования нужно открыть, каким инструментом воспользоваться и в какой последовательности выполнять операции. При этом производственная линия не останавливается.
Сейчас применяется два обучающих сценария:
- Отработка алгоритма замены узлов картонажной машины и соблюдение последовательности действий электромехаников-наладчиков.
- Обнаружение признаков задымления, включение системы оповещения, «применение» виртуального огнетушителя и выбор кратчайшего пути для эвакуации при возгорании.
AR-обучение стало дополнением существующих обязательных программ подготовки.
Фото - © ООО "ГЕРОФАРМ"
Фото - © ООО "ГЕРОФАРМ"
Фото - © ООО "ГЕРОФАРМ"