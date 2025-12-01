В обновленном роддоме Химок родились 189 младенцев

Спустя почти два месяца после открытия Химкинского родильного дома в его стенах на свет появились 189 малышей. За неделю в роддоме на свет появились 36 детей, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Родильное учреждение отличается высоким уровнем комфорта для матерей и малышей благодаря современным условиям содержания. Палаты рассчитаны на совместное пребывание матери и ребенка и включают варианты размещения от одноместных до трехместных палат. В каждом блоке есть индивидуальные санузлы с душевыми.

Медицинская инфраструктура больницы оснащена передовым оборудованием. Здесь имеются аппараты для коагуляции, системы для реинфузии крови, устройства для контроля сердечного ритма плода (КТГ), ультразвукового исследования (УЗИ), искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Помимо этого, используются специальные стойки для проведения эндоскопических операций и кольпоскопии.

Для поддержки семей с новорожденными дети получают памятный подарок от правительства Подмосковья — специальный комплект «Я родился в Подмосковье!». Этот набор включает необходимые предметы первой необходимости для новорожденного, включая подгузники, пустышки, гигиенические принадлежности и одежду.

Альтернативой является получение денежной компенсации аналогичной суммы. Получить подарок могут граждане РФ, чей ребенок родился в Подмосковье и зарегистрирован в областном органе ЗАГС. Если в семье двое и более новорожденных, подарки предусмотрены для каждого малыша.

Полезную информацию для будущих родителей можно найти на портале «Стань мамой в Подмосковье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье растет и развивается. Каждый год население региона прибавляет порядка 80-90 тыс. человек.

«Это значит, что мы должны успевать строить и социальную инфраструктуру, и создавать рабочие места. Мы стараемся работать очень плотно, взаимодействовать по разным направлениям с Москвой. Это всегда оценивают жители как нашей любимой столицы, так и Подмосковья», — заявил Воробьев.