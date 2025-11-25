В Новый Уренгой возвращаются белые медведи
В северной части Нового Уренгоя начали установку скульптур белых медведей
Фото - © Федор Воронов / «Ямал-Медиа»
В северной части Нового Уренгоя стартовал монтаж скульптур белых медведей, сообщает «Север-Пресс».
Фото - © Скриншот lifecam.sigma-ktv.ru
В городской администрации уточнили, что иллюминация на арт-объектах будет активирована, как только позволят погодные условия.
«Работы по установке медведей еще не завершены. Часть фигур уже установлена. Подключение продолжится при наступлении благоприятных погодных условий», — отметили представители власти.
Медвежья семья расположена на улице Захаренкова. В 2024 году эти скульптуры вызвали восторг у горожан. Жители севера в социальных сетях высказывали слова благодарности городским властям. Арт-объекты были демонтированы в апреле.
