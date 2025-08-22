В новых жилых комплексах Подмосковья проводят современное благоустройство

Придомовые территории жилых комплексов в Подмосковье сегодня выглядят как настоящие сады. Это стало возможным благодаря современным принципам благоустройства. В отличие от собственного участка у новоселов нет необходимости заниматься уходом за растениями, избавляться от сорняков или следить за поливом. Можно любоваться цветами и деревьями и при этом не жертвовать городским комфортом. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Давайте разберемся, из чего именно складывается озеленение в ЖК и какими идеями руководствуются девелоперы, когда создают зеленые пространства у дома.

Например, в прошлом году только на территории своих подмосковных проектов девелопер «Самолет» высадил более 3 тыс. деревьев и около 240 тыс. кустарников. Чаще всего сажают липы, клены и яблони, однако помимо них каталог включает и другие деревья, например, рябину и черемуху. Выбор конкретных пород, конечно, не случайный: дендрологи стараются сочетать лиственные и хвойные деревья, чтобы озеленение могло радовать жителей комплекса даже в холодное время года.

Еще один важный критерий выбора растений — это низкий аллергенный потенциал. Спровоцировать приступ аллергии или бронхиальной астмы может даже самое малое количество пыльцы, поэтому некоторые растения попали в негласный «черный список». Так, во дворах современных жилых комплексов не высаживают березу и лещину, чтобы минимизировать риски опасных реакций. А остальные деревья располагают в соответствии со специальными расчетами, которые учитывают розу ветров и инсоляцию.

«Близость к природе всегда позитивно влияет на здоровье человека — причем как на физическое, так и на ментальное. Поэтому при работе над каждым проектом мы много внимания уделяем озеленению: тщательно отбираем подходящие виды и всегда сажаем только взрослые деревья. Из-за их прихотливости далеко не все компании работают с крупномерами, но мы трудностей не боимся, особенно когда знаем, что эти деревья будут уже с первого дня радовать жителей красотой и приятной тенью во время жары», — отметил директор по продукту группы «Самолет» Леон Пряжников.

С деревьями на территории современных жилых комплексов соседствуют кустарники. Для живых изгородей и массивов часто используются дерен белый, кизильник блестящий и пузыреплодник клинолистный. Помимо них также можно видеть множество других декоративных растений — гортензии, чубушники, спиреи и барбарисы. Королевой бала стала сирень, которой в общей сложности в жилых комплексах «Самолета» насчитывается множество сортов: с белыми, сиреневыми, бордовыми и нежно-розовыми соцветиями.

И финальный штрих композиции — это многолетние цветы и травы. Здесь набор видов тоже приятно удивляет разнообразием: среди них можно найти как садовую классику вроде астильб и котовников, так и необычные растения вроде аквилегии, мордовники и бруннеры. Интересно, что на этом празднике жизни нашлось место и для знаменитых в быту растений: например, эхинацеи, тысячелистника и очитка. А еще для шалфея, мяты, душицы и мелиссы. Срывать их нельзя, зато можно насладиться приятными ароматами во время цветения.

Жители комплексов могут найти единомышленников и начать выращивать фрукты или овощи самостоятельно — «Самолет» поддерживает такие инициативы. Самое активное из подобных сообществ сейчас действует в жилом комплексе «Пригород Лесное». Там у новоселов есть свои грядки, где они выращивают помидоры, огурцы и другие овощные культуры. С поливом, кстати, им помогает управляющая компания, которая регулярно обеспечивает садоводов нужным количеством воды. Идеальный вариант, когда своего участка нет (или он очень далеко), но заняться своим огородом хочется.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.