В Новых Химках стартовала выездная администрация

В Новых Химках началась встреча представителей управлений с жителями округа. В формате выездной администрации горожане получат консультации у представителей администрации города и профильных служб по вопросам ЖКХ, здравоохранения, предпринимательства, социального обеспечения и безопасности. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Прием граждан продлится до 20:00 по адресу: микрорайон Новогорск-Планерная, Молодежный проезд, дом 4 (школа «Флагман»).

Кроме того, каждый желающий может предложить идеи по улучшению городской инфраструктуры, подать заявки на проведение ремонтных работ и оставить отзыв онлайн. Для этого необходимо отсканировать специальный QR-код и заполнить форму.

Это девятая выездная администрация, которая прошла с начала года. Такой формат востребован среди жителей, так как позволяет решать вопросы оперативно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.