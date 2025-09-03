В Новых Химках на ул Машинцева установили две детские площадки

В микрорайонах Химок продолжают благоустройство дворовых территорий. Сразу две детские игровые площадки обустроили возле жилых многоэтажек №7 и №9 на улице Машинцева. Новые комплексы площадью 200 и 150 кв. м оборудованы с учетом современных требований безопасности и комфорта, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Детские площадки включают игровые комплексы с горками, качели-балансир, качалки на пружине и двойные качели. Площадки покрыты ударопоглощающим резиновым материалом и огорожены металлическим забором, что обеспечивает защиту детей во время игр.

Для удобства посетителей есть скамейки и урны, а также информационная стойка. Впереди — благоустройство и озеленение территории, и вскоре новые игровые зоны порадуют юных химчан.

«В Химках заботятся о жителях и делают всё для удобной и комфортной жизни. Думаю, наши маленькие химчане будут рады новой площадке», – сказала депутат Юлия Мамай.

Всего в этом году в Химках отремонтируют 18 детских площадок. Новые игровые городки адаптированы под разные возрастные группы. В зависимости от размеров дворовой территории — от 100 до 200 кв. м — выбраны тематики оформления площадок с разнообразным набором игровых элементов и малыми архитектурными формами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион очень активно развивается. Региональные проекты поддерживаются федеральными властями.

«Подмосковье развивается очень активно. И Москва, и Подмосковье строятся, очень активная жизнь. Это заставляет нас реализовывать масштабные проекты», - сказал Воробьев.