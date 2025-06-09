В Новых Химках благоустраивают «народные тропы»

В Химках продолжаются работы по обустройству пешеходных коммуникаций. Сотрудники «Объединенного городского хозяйства» благоустраивают народные тропы в микрорайоне Новые Химки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Так, рабочие завершили устройство основания дорожки вблизи дома № 5 на улице Парковая. Аналогичные работы ведутся у детских садов № 22 и 46 на Куркинском шоссе. Кроме того, у дома № 6 на Молодежном проезде продолжается установка бордюра.

Ранее специалисты привели в порядок народные тропы на улицах Жаринова, Колхозная и Тепличный проезд микрорайона Подрезково. После окончания строительных работ, сотрудники МБУ «ОГХ» благоустроили прилегающие к дорожкам территории.

В этом году в Химках благоустроят 22 народные тропы, что позволит жителям удобно и безопасно передвигаться по привычным маршрутам. Перечень троп сформировали на основе обращений и пожеланий горожан. С полным списком адресов можно ознакомиться на официальном сайте администрации.

Программа по созданию удобной пешеходной инфраструктуры реализуется в Подмосковье с 2021 года по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Главная цель — сделать комфортными и безопасными маршруты, которыми уже пользуются люди, сокращая путь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что жители лучше знают, как удобнее добираться до остановки или школы, а власти Подмосковья хотят, чтобы привычный маршрут был комфортным и безопасным, поэтому обустраивают протоптанные дорожки.