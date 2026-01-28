Коммунальщики расчистили детскую площадку и парковки от снега в Новотеряеве Рузского округа

В Новотеряеве Рузского округа 28 января коммунальные службы убрали снег с детской площадки и автомобильных парковок возле домов на улице Николая Григорьева.

В поселке Новотеряево Рузского округа после второй волны снегопада коммунальные службы приступили к расчистке детских площадок и парковочных зон у многоквартирных домов. Работы начались рано утром, чтобы к полудню дети могли пользоваться горками, а жители — парковать автомобили без затруднений.

Снег убирали вручную и с помощью трактора. На парковках специалисты работали особенно аккуратно, обходя припаркованные машины и не повреждая бордюры.

В уборке территории участвовали 48 сотрудников компании «Пресни-сервис», которые разделились на семь бригад. Они также продолжают работы по расчистке снега в других поселках Рузского округа.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что муниципалитеты получили партию спецтехники, чтобы уборка снега в сезонное время проходила в 2,5 раза быстрее, чем раньше.

«У нас в Подмосковье 15 тыс. дворов, большое количество общественных пространств, и ежегодно их число растет. Спасибо всем, кто ежедневно поддерживает порядок», — написал Воробьев.