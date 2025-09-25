В Новосибирске жители помогают зоопарку после пожара

сегодня в 15:59

В зоопарке Новосибирска отметили активную помощь жителей после пожара

Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило выразил признательность посетителям и подписчикам за пожертвования и другую помощь после пожара, сообщает Om1 Новосибирск .

«Напоминаем: единственный надежный способ поддержать Новосибирский зоопарк — через официальный сайт», — заявили в пресс-службе.

В заявлении, размещенном на веб-сайте зоологического парка, подчеркивается, что гражданская активность оказалась намного выше, чем предполагалось изначально.

Администрация зоопарка выразила искреннюю благодарность за проявленное неравнодушие. Каждое пожертвование является ощутимым вкладом в заботу о питомцах и совершенствование инфраструктуры одной из самых популярных локаций Сибирского региона.

Крупное возгорание на территории зоопарка произошло во вторник вечером, погибли 10 животных, огонь полностью уничтожил два вольера.

