В Новосибирске жители помогают зоопарку после пожара
Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило выразил признательность посетителям и подписчикам за пожертвования и другую помощь после пожара, сообщает Om1 Новосибирск.
«Напоминаем: единственный надежный способ поддержать Новосибирский зоопарк — через официальный сайт», — заявили в пресс-службе.
В заявлении, размещенном на веб-сайте зоологического парка, подчеркивается, что гражданская активность оказалась намного выше, чем предполагалось изначально.
Администрация зоопарка выразила искреннюю благодарность за проявленное неравнодушие. Каждое пожертвование является ощутимым вкладом в заботу о питомцах и совершенствование инфраструктуры одной из самых популярных локаций Сибирского региона.
Крупное возгорание на территории зоопарка произошло во вторник вечером, погибли 10 животных, огонь полностью уничтожил два вольера.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.