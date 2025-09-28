В Новосибирске требуют закрыть енотокафе из-за жестокого обращения с животными

В Новосибирске требуют закрыть «Енотокафе Лесная братва» из-за жестокого обращения с животными. К настоящему моменту петицию о закрытии заведения подписали около 1 тыс. человек, сообщает Baza .

Енотокафе расположено в подвале одного из домов на улице Галущака. По словам посетителей и бывших сотрудников, внутри заведения вонь и полуживые звери. Енотов кормят испорченными продуктами из ближайшей «Пятерочки», а шиншилл, дегу, кроликов, морских свинок и попугаев иногда вовсе забывают покормить.

25 сентября в кафе умер четырехлетний енот. Экс-сотрудники утверждают, что хозяйка самостоятельно накачала животное антибиотиками и оставила без медпомощи. Многие животные в заведении оказались здесь из-за того, что прежние владельцы отказались от них.

Неравнодушные новосибирцы требуют закрытия «Лесной братвы» и привлечения владелицы к уголовной ответственности.

