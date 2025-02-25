В Новосибирске родился Трамп

Отчество у мальчика будет Владимирович. Чета перебралась в Белоруссию два года назад, чтобы жить рядом с родителями Владимира, проживающими в деревне под Минском. Глава семьи зарабатывает на жизнь программированием, работая дистанционно, а Елена занимается флористикой.

В феврале 2025 года у них родился первый ребенок. Супруги долго выбирали имя для сына и в конце концов остановились на достаточно экстравагантном варианте. Владимир подчеркнул, что выбранное имя не обязательно имеет политический подтекст, и у него есть много этимологий. Кроме того, он добавил, что через несколько лет имя может стать редким — родители хотят, чтобы у их ребенка было что-то особенное.

В настоящий момент свидетельство о рождении еще не готово, и мать с новорожденным сыном все еще находятся в роддоме.