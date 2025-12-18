В Новосибирске обсудили, как защитить детей после трагедии в Одинцове

Эксперты Ганзя и Майоров: нужно системно и комплексно воспитывать детей

Общественные деятели Новосибирска Вера Ганзя и Сергей Майоров прокомментировали вопросы безопасности детей в школах после нападения подростка в Одинцово, сообщает Om1 Новосибирск .

Трагедия в школе подмосковного Одинцово, где 15-летний подросток напал с ножом на учеников, вызвала широкий общественный резонанс. В результате нападения погиб четвероклассник, еще несколько человек получили ранения. В Новосибирске, как и по всей стране, обсуждают, как повысить безопасность детей в образовательных учреждениях.

Экс-депутат Государственной думы Вера Ганзя считает, что проблема безопасности в школах связана не только с физической защитой, но и с вопросами воспитания. Она отметила, что многочисленные реформы и ограничения не решают главную задачу — формирование ценностей у подрастающего поколения.

«Наших детей воспитывает общество. Если они с ранних лет видят культ денег и право силы, то ждать другого результата сложно», — пояснила Ганзя.

По ее мнению, полностью исключить подобные инциденты невозможно, однако системные меры могут снизить риски.

Глава Союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров также подчеркнул важность комплексного подхода к обеспечению безопасности в школах. Он отметил, что только профессиональная охрана не решит всех проблем, необходимы совместные усилия родителей, педагогов и общества.

