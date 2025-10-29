В Новосибирске ходит слух об использовании черных котов в обрядах на Хэллоуин

Журналисты выяснили, насколько правдивы страшные истории о судьбе черных питомцев, которые распространяются в Сети. Активисты предупреждают, что якобы находятся люди, которые специально разыскивают черных кошек и собак для проведения обрядов, сообщает Om1 Новосибирск .

Редакция провела расследование этой истории. Задача состояла в том, чтобы отделить вымысел от действительности и понять, стоит ли приютам для животных ограничивать передачу питомцев темного окраса в последние дни октября.

По словам журналиста, подобные слухи появляются регулярно из года в год. Согласно распространенному мнению, странные личности или приверженцы определенных культов охотятся за черными животными с целью принесения их в жертву. Однако остается открытым вопрос: это реальная угроза или всего лишь современная городская легенда, которая пугает жителей города.

Наиболее устойчивым является слух о том, что темноокрашенных домашних питомцев используют для обрядовых убийств. Для проверки достоверности этой информации редакция обратилась к Станиславе Бектимисовой, которая долгие годы занимается защитой животных и волонтерской деятельностью.

Бектимисова рассказала, что подобные разговоры действительно ведутся — преимущественно в социальных сетях и среди добровольцев, помогающих животным. При этом эксперт высказала четкую точку зрения: по ее мнению, речь идет об обычном городском мифе. Зоозащитница отметила, что ей доводилось слышать подобные утверждения. Однако она не разделяет эту точку зрения и считает такие опасения необоснованными.

