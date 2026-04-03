В Новосибирске 3 апреля произошел сбой оплат в магазинах

В Новосибирске 3 апреля 2026 года в магазинах произошел массовый сбой безналичной оплаты. Покупатели не смогли рассчитаться картами и оставляли товары на кассах, сообщает Om1 Новосибирск .

Из-за технических неполадок в работе банков многие жители города не смогли оплатить покупки картами. У части покупателей не оказалось наличных или их не хватало для расчета.

В результате люди отказывались от товаров прямо на кассах и оставляли полные корзины и тележки сотрудникам магазинов. Персоналу пришлось разбирать оставленную продукцию и возвращать ее на полки.

«Люди набирали товары, доходили до оплаты, а карты не проходили. Наличных либо не было, либо не хватало. В итоге — пустые руки и полные тележки, оставленные персоналу разбирать. Результат — горы брошенных пакетов с продуктами, которые так и остались лежать у выходов», — сообщали очевидцы.

Какие именно банки столкнулись со сбоями и когда их работа будет полностью восстановлена, пока уточняется.

