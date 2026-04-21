В Новороссийске на набережной не убирают тела дельфинов

На набережной Новороссийска несколько дней лежат тела погибших дельфинов. Жители утверждают, что обращения в службы не дали результата, сообщает « ПроЦемес ».

Фото «ПроЦемес» фиксируют трупы млекопитающих на береговой линии — тела частично лежат на камнях и гальке. Снимки сделаны накануне, и по словам местной жительницы, ситуация не изменилась.

Собеседница издания рассказала, что снимки были сделаны накануне, однако и сегодня тела остаются на месте. Она регулярно гуляет здесь с ребенком и наблюдает эту картину каждый день.

Горожане утверждают, что обращения в ответственные инстанции не дали результата и просят оперативного вмешательства служб. Люди указывают на санитарную и моральную проблему, поскольку набережная остается популярным местом для прогулок.

«ПроЦемес» направил запрос в Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора.

