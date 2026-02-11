В новом учебном году школа № 1 в Кашире откроет двери для учеников после капремонта

Школа, с 2021 года носящая имя легендарного летчика, Героя СССР Александра Выборнова — старейшая в округе. Первый капитальный ремонт здания 1967 года постройки начали прошлой осенью по просьбе жителей. Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал, чтобы проверить, как идут работы, а также пообщаться с учителями, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Мы в Подмосковье строим около 30 школ в год. Сейчас сделали акцент на капремонте в рамках президентской программы — ежегодно порядка 55-60 школ ремонтируем. В том числе эту большую в Кашире, в которой мы сегодня находимся. Делаем здесь большое спортивное ядро. К 1 сентября успеваем, строители говорят, что волнений нет. Также в этом году в Кашире капитально ремонтируем еще одну школу (СОШ № 7), — сказал Андрей Воробьев и обратился к педагогам. — Хочу в вашем лице поблагодарить всех наших учителей, потому что вы не только учите, но и всегда, когда речь идет о капремонте, дооснащении, поддерживаете нас, сопровождаете, наставляете. Мы понимаем важность этой работы для детей, для города — капремонт двух школ, детского сада, школы искусств. И, конечно, очень надеемся, что детки будут нас радовать».

Во время капремонта почти 580 ребят учатся в разных образовательных учреждениях округа: младшие классы — в Тарасковской СОШ, средние и старшие — в школе № 2 с углубленным изучением отдельных предметов.

В рамках капремонта в здании школы демонтируют все старые конструкции, обновят фасад, пол, заменят окна и внутренние перегородки, переложат инженерные сети, а также благоустроят прилегающую территорию, сделают спортивное ядро.

«Капитального ремонта в нашей школе не было никогда, только локальные — ремонтировали пищеблок, крышу. Система отопления, освещение и другие коммуникации, конечно, устарели. Я благодарна проектировщикам, которые были с нами в диалоге и разъясняли, какие из наших пожеланий можно реализовать. Благодаря пристройкам в рекреациях мы сможем разместить здесь кабинеты педагога-психолога, педагога-организатора, центр детских инициатив. Раньше кроме спортивного зала ребятам негде было тренироваться, поэтому приходилось ходить на стадион „Спартак“. А теперь у нас появится свое спортивное ядро с беговой дорожкой, площадками для подготовки по метанию, прыжкам и т. д., — рассказала директор СОШ № 1 Татьяна Шустрова. — Мы сюда приходим, наверное, раз в неделю, видим, как движется работа. Дети очень интересуются, регулярно спрашивают, что изменилось, просят показать фотографии, да и родители, конечно, тоже переживают. Но мы уверены, что 1 сентября встретим в обновленной школе».

Среди педагогов школы много ее выпускников, кроме того, некоторые из них уже привели сюда своих детей.

Сейчас готовность объекта — 15%. Строители выполняют демонтажные, штукатурные и облицовочные работы, монтируют инженерные коммуникации.

«15 ноября мы приступили к демонтажным работам, которые завершены на 80%. В январе начали строительно-монтажные работы, отделку — сейчас штукатурим стены, делаем стяжку полов, запустили все работы по инженерным сетям — электромонтаж, слаботочные системы. Прокладываем новую систему отопления, холодно, горячего водоснабжения. Планируем, что в полной строительной готовности объект будет к концу июля», — рассказал представитель подрядчика Рим Сабиров.

Помимо СОШ № 1 в этом году в г. о. Кашира также планируют обновить школу № 7 вместе с дошкольным блоком, ДШИ в мкр. Ожерелье, Центр культурных инициатив на ул. Стрелецкая. А в 2027-м — дошкольный блок СОШ № 4 (ул. Вахрушева) и Центр допобразования на ул. Центральной.

«Мы очень тесно сотрудничаем с ДШИ. В летний период на базе школы работает лагерь, часто приводим туда ребят. Наши коллеги устраивают для них различные мероприятия — концерты, ставят спектакли. Кроме того, там очень много кружков допобразовнаия. Поэтому ждем открытия не только своей школы, но и ДШИ», — отметила учитель изобразительного искусства СОШ № 1 Анна Маховская.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что одна из важнейших задач — поиск учителей для работы в школах.

«За эти годы мы построили большое количество школ и стараемся наполнить их не только оборудованием, компьютерами, интерактивными досками, робототехникой, но и решить важнейший вопрос — наша задача: настойчиво искать учителей, преподавателей», — отметил Воробьев.